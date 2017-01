Les albums anglo-saxons qui vont nous donner envie de taper du pied en 2017

Parmi les fleurons de la scène alternative qui reviendront chez les disquaires, citons les Flaming Lips, qui ouvriront le bal avec "Oczy Mlody" le 13 janvier, avant un passage au Bataclan le 2 février. Suivront The XX et leur pop minimaliste ("I See You"), Grandaddy ("Last Place", 3 mars), les vétérans de Jesus and Mary Chain ("Damage and Joy", 25 mars). Et le courant de l’année verra les nouveaux disques de LCD Soundsystem, Arcade Fire, Beck, MGMT, Arctic Monkeys, Fleet Foxes, Saint Vincent, The National et Gorillaz, dont le cinquième album comprendra deux invités un peu particuliers : Jean-Michel Jarre et feu David Bowie.