Les Chainsmokers ont retourné le Zénith de Paris : on y était

Drew Taggart et Alex Pall ont proposé un set endiablé, mêlant leurs morceaux phares ("All We Know", "Roses", "New York") aux plus grands succès de la scène électro actuelle dont le Frenchy Kungs et Martin Garrix. Leur dernier single, "Paris", avait évidemment une résonance particulière pour un public pourtant très international. Et rien de mieux que des instrus cultes pour galvaniser les foules. Là-dessus, les mythiques musiques de Rocky et Le Roi Lion ont fait le boulot sans trop forcer entre deux sauts des DJ depuis leur console.