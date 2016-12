Les choeurs de l'Armée rouge décimés dans un crash : Mireille Mathieu "bouleversée" par une "immense tragédie"

"J'ai énormément de chagrin. Mon coeur, mes pensées vont à leurs familles et à la Russie. Depuis plus d'un siècle, ces magnifiques voix sont un joyau de la Russie", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Ces choeurs me portaient littéralement en scène, et aujourd'hui ces voix d'or montent au ciel pour rejoindre le paradis des musiciens. C'est une immense tragédie", a-t-elle poursuivi. Son histoire avec le choeur de l'Armée rouge remonte à la fin des années 1960. "La première fois que l'Ensemble Alexandrov m'a accompagnée, c'était 1967, lors de ma première tournée en Russie. Quelques mois après, en novembre, nous nous sommes retrouvés sur la scène du Palais des sports à Paris pour plusieurs récitals", se souvient-elle.