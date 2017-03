Les curieuses relations d’Amy Winehouse avec deux frères paparazzi

Six ans après sa disparition, elle alimente encore la chronique. Dans l’ouvrage Amy : A Life Through the Lens (Amy : une vie à travers l'objectif), les paparazzi Darren et Elliott Bloom mettent à l’honneur la carrière d’Amy Winehouse à travers des photographies. Mais les deux frères y dépeignent également les relations étranges qu’ils entretenaient avec l’interprète de Back to Black.





Le père de la chanteuse, Mitch, les aurait en effet embauchés au titre de paparazzi officiels, rapporte Theboombox. Le deal consistait à leur donner un accès exclusif à Amy. En contrepartie, ils devaient s’arranger pour la protéger, la sortir de situations délicates et supprimer les photographies compromettantes prises par leurs confrères. Mais ce n’est pas tout. Les deux paparazzis devaient également lui prêter de l’argent et la photographier afin qu’elle puisse visualiser ses tenues sur les clichés.