Les Enfoirés : RTL a adressé une mise en demeure à Europe 1 pour la diffusion du nouveau single

Selon les informations de nos confrères de Puremedias, RTL a pris la décision d'adresser une mise en demeure à Europe 1. "On a diffusé 28 secondes pour aider 'Les Restos du coeur'. Nous pensions bien faire et nous n'avions pas connaissance de l'exclusivité avec RTL", leur a notamment confié Europe 1. Composée par MC Solaar et Grégoire, la chanson s'ouvre notamment sur la voix de Nolwenn Leroy, comporte une partie rappée par MC Solaar et Soprano, et rassemble une trentaine de personnalités.





Mais pas de Jean-Jacques Goldman, pour la première fois. Le chanteur parti s'installé au Royaume-Uni a quitté la troupe des Enfoirés en mai dernier après 30 ans de collaboration : "On prépare la relève depuis quelques éditions aux Enfoirés. Une équipe rajeunie prend de plus en plus les choses en main et de jeunes artistes s'impliquent. 2016, à 65 ans et après 30 ans d'Enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission", avait-il déclaré sur le site officiel des Enfoirés.