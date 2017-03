VIDÉO - Vingt ans après leur tube "MMMBop", les frères Hanson ont bien changé

"MMMBop" : rien qu’à lire cette onomatopée, si vous avez plus de 30 ans, une chanson va vous revenir en tête et ne plus vous lâcher de la journée. En 1997, ces quelques lettres ont fait la renommée et la fortune de trois frères, les Hanson. Une onomatopée pour évoquer le temps qui passe trop vite et la vie dont il faut profiter. Deux décennies ont passé depuis qu’Ike, Tay et Zac (alors âgés de 16, 14 et 11 ans) ont trusté le haut de tous les charts à travers le monde avec leurs paroles quelque peu candides.





Si ce titre reste leur plus connu, le trio de jeunes rockers américains oeuvraient pourtant alors depuis 1992. Désormais adultes, mariés et pères de famille, ils ont à leur actif 10 albums studios et de nombreux singles. Mais aucun n’a jamais réussi à connaître le même succès que "MMMbop", pourtant jugée comme 6e pire chanson des années 1990 par le très respecté magazine Rolling Stone.