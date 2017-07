Les Rolling Stones remettent ça ! Un nouvel album en préparation

"Ouais, en effet, c'est le cas, très, très bientôt". La confidence vient de Keith Richards. le guitariste des Rolling Stones a confirmé ce week-end dans un forum de fans sur sa chaîne YouTube que le célèbre groupe britannique travaillait à un nouvel album.

Une photo montrant le rappeur britannique Skepta en studio avec les légendes du rock publiée le 10 juillet suir Instagram avait déà mis la puce à l'oreille aux fans. Shane Gonzales, le fondateur de Midnight Studios, à Londres, avait dévoilé plus tôt ce mois-ci sur Instagram une photo du rappeur Skepta avec le chanteur des Stones Mick Jagger, déclenchant des spéculations sur une collaboration. Skepta est le champion du "grime" - sorte de rap plus rapide qui s'est développé à Londres -, et a notamment remporté le Mercury Prize, récompense musicale britannique.