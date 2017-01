"Les Victoires de la Musique 2017" : Jain et Benjamin Biolay dominent les nominations

Bruno Guillon et Thomas Thouroude animeront la 32e cérémonie des "Victoires de la Musique" le 10 février prochain sur France 2, et récompenseront les meilleur(e)s artistes de l'année écoulée. À un mois tout pile de la soirée des prix, les nominations viennent d'être dévoilées. Qui succéderont à Vianney, Yael Naim ou encore Maître Gims ? Benjamin Biolay, Renaud et Vincent Delerm se disputeront le titre de l'artiste masculin de l'année, tandis que Imany, Jain et Véronique Sanson s'affronteront pour le prix de la meilleure chanteuse.





Amir fait une entrée fracassante dans la compétition avec deux nominations : Album révélation pour "Au coeur de moi" et Chanson originale avec "J'ai cherché", qu'il avait interprété lors de l'Eurovision le 14 mai 2016. Un choix de chanson qui lui avait réussi : l'artiste s'est hissé à la sixième place du concours, battant le record du nombre de points pour la France. Du côté du rap, ce sont Jul pour "My World", Georgio pour "Hera" et Kool Shen pour "Sur le fil du rasoir" qui tenteront de succéder à Nekfeu. Ce dernier se trouve, cette fois, dans la catégorie Spectacle musical, tournée ou concert de l'année.