Linkin Park : le groupe américain peut-il continuer après la mort de Chester Bennington ?

Le 18 mai 1980, le chanteur britannique Ian Curtis, 23 ans, est retrouvé pendu au plafond de la cuisine de son domicile par sa femme Deborah. Epileptique et dépressif chronique, tiraillé entre la mère de sa fille et sa maîtresse, Annik Honoré, le jeune homme avait tenté quelques jours plus tôt de se suicider en avalant un flacon de barbituriques.





Formé quatre ans plus tôt à Manchester, Joy Division avait connu un succès fulgurant grâce à ses deux albums, Unknown Pleasures et Closer, parus en 1979 et 1980 et des chansons magnifiques comme "Love Will Tear Us Apart"...