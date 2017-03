Loïc Nottet : pourquoi il sera l’artiste à suivre cette année

C'est peu dire qu'il a mis le temps. Tel un orfèvre, Loïc Nottet a travaillé et retravaillé plus d'un an sa matière pour livrer un pur bijou que LCI a pu écouter début février dans une version encore non masterisée. Mais déjà très efficace. Lors du dernier mois, l'album a même changé de nom, passant de The Reign of Selfocracy à Selfocracy. Douze titres sur lesquels la voix puissante du chanteur belge s'épanouit dans des registres tantôt lyriques, à l'image du premier single, tantôt épiques. Mais "il ne faut pas s'attendre à avoir un album comme Million Eyes" qui est "l'une des seules balades de l'album", nous avait-il prévenus en décembre. Nos coups de coeur ? La merveille électro pop Mud Blood et le sensible Hungry Heart.