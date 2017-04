LP interprète son tube "Lost On You" au micro de LCI

LP, c’est la sensation pop-rock venu des Etats-Unis. Il y a près d’un an, son titre Lost On You est lâché sur la toile. Le clip cumule aujourd’hui plus de 111 millions de vues. L'Américaine d’origine italienne connaît un grand succès à travers le monde et la France ne déroge pas à la règle. Son album Lost On You sorti le 9 décembre 2016 est désormais disque de platine. Dans le cadre de sa tournée internationale, LP pose ce jeudi 13 avril sa guitare et son ukulélé à la Salle Pleyel. Après sa répétition, l’artiste est revenue sur son passé de compositrice pour les plus grands, et son ascension fulgurante de le milieu de la musique.