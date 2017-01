M. Pokora est-il trop populaire pour les Victoires de la musique ?

En 2015, sur Europe 1, le chanteur avait pris la défense de Kendji Girac, dans la même situation que lui. "Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier", avait-il déploré. "Les succès populaires ne sont pas récompensés aux Victoires. Je pense que même si on m’invitait, je n’irais pas. Ce n’est pas mon truc."





De mauvaise foi le nouveau juré de "The Voice" ? Rappelons que les trois chanteurs en lice pour le prix de l’artiste masculin de l’année ne sont pas vraiment des inconnus. En l’occurrence Benjamin Biolay, Amir Haddad, ancien candidat du télécrochet de TF1 et surtout Renaud, plus gros vendeur de l’année écoulée…





Pire : l'an dernier, le même Kendji avait finalement été nommé dans la catégorie artiste masculin de l'année, aux côtés de Dominique et Vianney, le futur vainqueur... Soumettons alors une autre hypothèse pour expliquer l'absence du Robin des Bois de la pop française : et s'il était tout simplement trop blond ?