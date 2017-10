Mais pourquoi Johnny Depp fait-il le clown dans le nouveau clip de Marilyn Manson ?

Johnny Depp et Marilyn Manson frangins pour l’éternité ? C’est en tout cas le rôle qu’ils se donnent dans le clip de "Say10", extrait du nouvel album du rockeur, Heaven Upisde Down. Dans cette relecture très personnelle du mythe de Caïn et Abel, les deux hommes se font face, chacun sur son trône, l'un de blanc vêtu, l'autre en noir, tous les deux entourés d’un aéropage de jeunes femmes dénudées. Une vidéo 100% interdite aux mineurs qui doit changer l’acteur de ses récents blockbusters grand public, Pirates des Caraïbes 5 en tête.





L’association entre Johnny Depp, 54 ans, et Marilyn Manson, 48 ans, n’a rien de surprenant, au contraire. Au-delà de leurs affinités artistiques, figurez-vous que ces deux-là sont copains depuis plus de 20 ans. Depuis 1984 exactement et leur rencontre sur le plateau du classique de Wes Craven, Les Griffes de la nuit. Le futur Jack Sparrow y tient son premier grand rôle au cinéma tandis que le second n’est qu’un simple figurant.