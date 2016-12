Michel Polnareff : "Je suis excessivement contrarié par les rumeurs de caprice de star"

A l'occasion de la soirée d'anniversaire de son fils Louka, qui vient d'avoir 6 ans, Michel Polnareff est revenue sur les polémiques qui ont entouré son hospitalisation et l'arrêt de sa dernière tournée au début du mois de décembre. Il souhaite ainsi rassurer ses fans sur son état de santé dans une vidéo postée sur son compte Facebook, et assurer qu'il était réellement en danger. "Comme vous le savez la tournée s'est terminée tristement, seulement c'était soit ça, soit l'Amiral (lui-même, ndlr) n'était plus là. C'est ce que j'ai appris plus tard", a-t-il d'abord expliqué.





Et de continuer, en égratignant légèrement son producteur Gilbert Coullier : "Heureusement à l'hôpital ils ne m'ont pas envoyé un huissier, mais un médecin. Un huissier ça ne sert pas à grand chose en cas de maladie grave. Donc, j'étais évidemment triste d'annuler Pleyel et Nantes, je n'avais pas le choix, heureusement Danyellah m'a obligé à aller à l'hôpital. Je suis encore assez fatigué, mais hors de danger".