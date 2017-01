Michel Polnareff répond aux critiques : "Si je n'avais pas été hospitalisé, j'étais mort"

S’il s’était déjà expliqué peu avant la fin de l’année dans une vidéo Facebook, Michel Polnareff est revenu en détail pour Paris Match sur les revers subis en décembre. "Depuis plusieurs jours déjà, je suivais un traitement assez dur (…) pour une sinusite dont je n’arrivais pas à me débarrasser", raconte-t-il ainsi. Et de préciser que le matin de son concert à la salle Pleyel à Paris, après avoir avalé cortisone et codéine, "tous les trucs que l’on prend pour chanter", force était de constater qu’il était au plus mal. "Je faisais des allers-retours entre ma suite au Peninsula et le bar de l’hôtel pour voir comment cela se passait", souligne-t-il dans l’interview. Un scanner a alors révélé une embolie pulmonaire bilatérale. En décembre dernier, cette révélation avait été accueillie avec méfiance dans la presse. Michel Polnareff préfère aujourd’hui en rire. "[C’est] ce que j’appelle désormais la définition médicale d’un caprice de star", plaisante-t-il.