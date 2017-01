Moby veut bien jouer à l’investiture de Trump si celui-ci publie enfin ses déclarations d’impôts

Et même si M. Trump accédait à sa demande, ce qui semble très improbable, il n'apprécierait sans doute pas la liste des morceaux que Moby jouerait : il a en effet livré au magazine Billboard sa playlist pour un éventuel bal d'investiture, pleine d'hymnes politiques et de morceaux revendicatifs. Le musicien new-yorkais avait publié une lettre passionnée dans Billboard après l'élection de Donald Trump, qu'il qualifiait de "raciste et misogyne" et qui selon lui "sera le pire président que le pays a jamais vu".





L'équipe du milliardaire semble avoir des difficultés à trouver des artistes de premier plan acceptant de se produire à Washington le jour de sa prestation de serment, le 20 janvier. Les bals qui se déroulent le soir de la cérémonie à travers la ville sont toutefois organisés par des organisations indépendantes.