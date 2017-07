Mort de Chester Bennington, chanteur de Linkin Park : le suicide par pendaison confirmé, la tournée annulée

Chester Bennington avait rejoint le groupe mené par le second chanteur Mike Shinoda en 1999 en auditionnant pour les démos de "Hybrid Theory". Un premier EP puis un album, qui contient le culte "In The End" et sera certifié disque de diamant (10 millions de ventes) aux Etats-Unis. En 2003, sort "Meteora", leur deuxième album qui rencontre lui aussi un énorme succès et reste à ce jour l'un des meilleurs albums de rock alternatif de tous les temps. Un opus porté par les singles "Somewhere I Belong" et "Numb", qui avait eu droit à son remix avec Jay Z.