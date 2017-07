VU DE TWITTER - "Tu auras bercé mon adolescence" : les internautes pleurent la disparition du chanteur de Linkin Park Chester Bennington

"Je danse avec mes démons, je suis suspendu dans le vide, les nuages orageux se rassemblent sous mes pieds, les vagues se brisent au-dessus de ma tête, je plonge la tête la première dans les hallucinations"... Des paroles qui sonnent comme un message ? C'est en tout cas ce que pense quelques internautes. Et pour cause, en mai dernier, le groupe sortait un nouveau titre intitulé "Nobody Can Save Me". Traduction : "Personne ne peut me sauver"...