George Michael, militant et icône de la cause homosexuelle

Si l'interprète de "Careless Whisper" avait ensuite expliqué à la BBC que ce coming-out n'avait pas facilité sa vie comme il l'escomptait, cela ne l'a pas empêché ensuite de s'afficher sans tabou : sur Twitter, sa photo de profil est ainsi surmontée du drapeau arc-en-ciel, couleurs de la communauté LGBT. Son message ? "Vivez sans préjugés".





De leur côté, les médias gays anglo-saxons Out in the city et Attitude l'ont affiché en Une de leur magazine tandis que sa chanson "Freedom" est aussi devenue l'hymne de la communauté LGBT. Elle loue notamment le courage de l'homme qui a su s'afficher l'année où, selon un sondage mené par un institut britannique, plus la moitié des Britanniques estimaient que la quasi-majorité des relations homosexuelles étaient immorales.