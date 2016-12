Après sa mort, les fans de George Michael découvrent sa générosité

L'ancien membre du groupe Wham! oeuvrait également dans le domaine caritatif, auquel il a donné des millions de livres révèle dans les colonnes du Guardian Dame Esther Rantzen, présidente de Childline, une organisation de protection de l'enfance à laquelle le chanteur a offert, en 1996, les royalties de son tube "Jesus to a Child".





La star, dont le compagnon Anselmo Feleppa avait succombé du VIH, soutenait également Terrence Higgins Trust, une association de lutte contre le virus. "Avec d'autres organisations, nous somme reconnaissant d'avoir pu bénéficier des droits d'auteur de "Don’t Let the Sun Go Down" (un titre enregistré en duo avec Elton john, NDLR). Les dons de George Michael ont contribué à bâtir un monde où les personnes atteinte du VIH vivent une vie saine, sans être victime de préjugés et de discriminations", a déclaré ce dimanche Jane Barron, membre de Terrence Higgins Trust.





L'artiste était également l'une des stars membre de Band Aid, le groupe créé en 1984 à l'initiative de Bob Geldof et Midge Ure afin de venir en aide aux victimes de la famine qui sévissait en Ethiopie. La formation avait écoulée plus de deux millions de copies du single "Do They Know It's Christmas ?" et les recettes de ces ventes, 19 millions de livres, avait été remis à l'Etat éthiopien.