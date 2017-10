Mort de George Young, frère de Angus et Malcom et grand inspirateur du groupe AC/DC

Mais George Young a surtout oeuvré dans les coulisses du succès planétaire d'AC/DC, dont il a produit de nombreux albums, dont "High Voltage", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" et le fameux "Let There Be Rock". En duo avec Harry Vanda à la production, il a largement contribué à donner au groupe australien le son rock puissant si caractéristique de ses débuts. De son côté, il fondait à la fin des années 1970 un groupe plus confidentiel, Flash & The Pan.





Après le passage à vide du groupe au milieu des années 1980, George a également produit avec Harry Vanda l'album "Blow up your video" en 1988, qui a permis à AC/DC de renouer avec le succès planétaire. Hormis AC/DC, George Young a également produit les groupes australiens Rose Tattoo et The Angels. George Young avait l'habitude de dire à ses frères qu'un groupe "ne peut pas s'appeler un groupe tant qu'il n'a pas au moins 200 concerts à son actif". AC/DC a (très) largement dépassé ce nombre.