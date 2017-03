Mort de Joni Sledge, l’une des interprètes du mythique "We Are Family"

Avec leur musique mêlant jazz, soul, gospel, disco et R&B, les Sister Sledge séduisent rapidement en dehors des frontières américaines. Ce sont notamment elles qui assurent l'animation musicale avant le mythique combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa en 1974. En 1979, leur popularité explose avec "We Are Family", extrait de l'album du même nom produit par Nile Rodgers et Bernard Edwards. Leur titre "He's the greatest dancer", issu du même opus, avait été repris par Will Smith pour son morceau "Gettin' Jiggy Wit' It" en 1997.