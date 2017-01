Mort de Loalwa Braz : il était une fois "La Lambada", le tube qui a fait danser la planète

Derrière cette chanson qui s’écoulera à plus de 15 millions d’exemplaires dans le monde, dont 1.7 rien qu’en France, se cache également une drôle d’affaire de droits d’auteur. Ecrite par les producteurs français Olivier Lorsac et Jean Karakos, elle s’inspire librement d’un titre bolivien, Llorando se fue, composé en 1981 par le groupe Los Kjarkas. Devant le succès de La Lambada, ce dernier lancera une bataille judicaire qui lui permettra de récupérer la bagatelle de 6 millions d’euros.





Depuis, l’air de "La Lambada", ou plutôt de "Llorando se fue", a fait des petits. On peut notamment entendre son accordéon sur "On the floor", le tube de Jennifer Lopez, en duo avec le rappeur Pitbull, extrait de l’album Love ?, sorti en 2011. Et la chanteuse américaine n’a, elle, pas oublié de citer ses sources…