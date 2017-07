Mort de Pierre Henry, maître de la musique électro et inspirateur des Daft Punk

Il allait fêter ses 90 ans le 9 décembre. Pierre Henry collectait et sculptait des sons, entouré de ses nombreuses machines. On se souvient évidemment de sa "Messe pour le Temps présent", composée avec le musicien et arrangeur Michel Colombier pour un ballet de Maurice Béjart en 1967.





Le ballet alors créé au festival d'Avignon était une révolution esthétique à l'époque, avec son mélange de danse classique et pop, et les fameuses cloches mariées à l'électroacoustique. Sa célébrité est notamment due à son premier mouvement, Psyché rock, qui s'impose jusque dans les anthologies du rock.