George Michael, le plus retentissant coming-out de la pop

L’idole écope d’une amende et de travaux d'intérêt général. Ç’en est alors fini des spéculations autour de la sexualité de George Michael. Les tabloïds anglais et américains s’en donnent à coeur joie. En 2005, évoquant une nouvelle fois cet épisode malheureux dans un documentaire retraçant sa carrière, le chanteur estimait que "courir nu sur Oxford Street en chantant "I Am What I Am" aurait été une façon beaucoup plus digne de faire (son) coming out."





Pour survivre médiatiquement à la honte de voir sa sexualité ainsi exposée, une seule solution: assumer. Quelques mois plus tard, à l’occasion d’un best of, George Michael décide de revenir, cette fois en musique, sur l’incident. Avec une bonne dose d’autodérision, il donne sa version de l’histoire sur deux titres "A Moment With You" (une bluette dédiée à l’officier de police impliqué dans l’affaire) et "Outside" et son clip avec policiers qui s’embrassent et pissotières à facettes.