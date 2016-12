Sexe, drogue et politique : comment George Michael a choqué la planète pop

Voilà ce qui se passe lorsqu’on montre son pénis à un inconnu dans des toilettes public… Une humiliation mondiale à laquelle George Michael survivra en musique en vantant l’amour à l’air libre dans un clip explicite et désormais culte : "Outside". Dès lors, le chanteur sera poursuivi sans relâche par les paparazzis. "C’est bon de savoir que le News Of The World se préoccupe de mon bien être", déclarera plus tard le musicien à propos d’un célèbre tabloïds anglais.