David Bowie, Prince, Leonard Cohen et maintenant George Michael : 2016, une année noire pour la musique

Le poète et chanteur Leonard Cohen décède le 7 novembre à 82 ans, à Montréal au Canada. Sa famille l'enterrera dans la plus stricte intimité, avant même d'annoncer sa disparition. Ses chansons sur l'amour et la spiritualité lui avaient apporté une audience de fidèles inébranlables et présente à chaque rendez-vous. Comme David Bowie, le Canadien à la voix rocailleuse et murmurée venait de sortir son dernier opus, "You Want It Darker".