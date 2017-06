VIDÉO - Nana Mouskouri, The Avener, Manu Chao… Nikos Aliagas vous dévoile sa playlist de l’été et a un message pour vous

Une sélection de 24 morceaux que Nikos Aliagas nous dévoile en avant-première. Les rythmes latinos de Bebo & Cigala et électro de The Avener cotoient le culte "Me Gustas Tu" de Manu Chao et les non moins cultes Charles Aznavour, Frank Sinatra et David Bowie. La voix singulière de Benjamin Biolay se mêle à celle d'Alain Bashung. Le choix du coeur ? Les titres de l'enfance, ceux des plus grands artistes grecs, dont Nana Mouskouri.