"On n'est pas des bamboulas, on est tous Théo" : le message d'un collaborateur de Jain aux Victoires de la musique

La jeune chanteuse Jain, en lice dans trois catégories dont celle d'artiste féminine, a parfaitement débuté les 32e Victoires de la musique en s'adjugeant la catégorie clip pour sa chanson Makeba, vendredi au Zénith de Paris. Recevant sa récompense, Jain a laissé les deux réalisateurs Greg & Lio s'exprimer.





Au moment de prendre la parole, un des collaborateurs de la chanteuse, le producteur Olivier Bassuet, a tenu à faire un lien avec l'actualité face au public du Zénith : "Je voulais juste rendre hommage au clip, Makeba. Vous ne la connaissez peut-être pas, c'est une artiste qui a lutté contre l'apartheid. Aujourd'hui, ça a une saveur particulière parce qu'on traverse des moments troubles et je voulais dire à ma fille qu'on n'est pas des bamboulas, on est tous des Théo, on croit en la justice".