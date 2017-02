Julie Gayet va mettre en scène "Les Noces de Figaro" dans de grands sites français

Julie Gayet sera assistée de Kên Higelin, l’un des enfants du chanteur Jacques Higelin. Les décors seront signés de Ghislaine Herbera et les costumes de Sara Roces Buelga. Anne Gravoin, l'épouse de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, assurera la direction musicale avec le chef d'orchestre Yannis Pouspourikas.





La 17e édition d'Opéra en plein air débutera les 16 et 17 juin au Domaine de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, avant de se poursuivre au château du Champ de Bataille, en Normandie, le 24 juin, puis le 30 Juin au château de Vincennes, le 13 Juillet à Carcassonne, les 1er et 2 septembre au château de Haroué, en Lorraine, et les 7, 8 et 9 septembre aux Invalides, à Paris.