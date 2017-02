Avec la chanson et l'album de l'année, c'était Adele et non Beyoncé la reine des Grammy

Album de l'année

25 (Adele)

Enregistrement de l'année

Hello ( Adele)

Chanson de l'année

Hello ( Adele)

Meilleur album pop vocal

25 (Adele)

Meilleur Album Rap

Coloring Book ( Chance The Rapper)

Meilleure performance R&B

Cranes in the Sky (Solange)

Meilleur Album Urbain Contemporain

Lemonade ( Beyoncé)

Meilleure chanson rock

Blackstar ( David Bowie)

Meilleur performance pop par un duo ou groupe

Stressed Out ( Twenty One Pilots)

Meilleure performance rap

No Problem (Chance The Rapper)

Meilleure performance rap/chant

Holtine Bling (Drake)

Meilleur album rap

Coloring Book (Chance The Rapper)

Meilleur Nouvel Artiste

Chance The Rapper

Meilleure chanson rap

Hotline Bling (Drake)

Meilleur album pop traditionnel

Summertime : Willie Nelson sings Gershwin (Willie Nelson)

Meilleure Performance Pop Solo

Hello ( Adele)

Meilleur album rock

Tell Me I'm Pretty (Cage the Elephant)

Meilleure Performance Rock

Blackstar ( David Bowie)

Meilleur Album Alternatif

Blackstar ( David Bowie )

Meilleure performance R&B traditionnelle

Angel (Lalah Hathaway)

Meilleure chanson R&B

Lake By the Ocean (Hod David & Musze)

Meilleur Album Electro

Skin ( Flume )

Meilleure performance Metal

Dystopia (Megadeth)

Meilleur album instrumental

Culcha Vulcha (Snarky Puppy)

Meilleur Enregistrement Dance

Don't Let Me Down ( The Chainsmokers feat Daya)

Meilleur Clip Vidéo

Formation ( Beyoncé)