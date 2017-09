Playlist, épisode 3 : BB Brunes, Amadou et Mariam, Rilès… passez le weekend en musique !

Cette semaine, les BB Brunes fêtent leurs 10 ans de carrière à l’occasion de 3 concerts parisiens. Leur 4e album est déjà disponible et une tournée est prévue pour début 2018. De leur côté, Amadou et Mariam continue de faire danser et réfléchir le monde entier avec leur nouveau disque qui évoque la situation difficile au Mali. Avec Playlist, chaque samedi, le 13h vous propose de passer le weekend en musique.