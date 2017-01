Pour consulter les archives de Bruce Springsteen, il faudra aller à l’université de Monmouth

Ça donne envie de redevenir étudiant. Le très sérieux Bruce Springsteen Archives and Center for American Music conservera écrits, photographies et autres objets concernant le chanteur, ainsi que des travaux sur des icônes de la musique américaine comme Frank Sinatra ou Woody Guthrie. Ce centre sera abrité par l'université de Monmouth, à 25 kilomètres de Freehold, la ville natale de Springsteen, non loin d’Asbury Park, la ville côtière où l'auteur de "Born in the USA" a débuté sa carrière.