Pour la première fois, les Daft Punk sont N°1 des charts américains

Auparavant, "Starboy" occupait chaudement la deuxième place depuis huit semaines. En devenant numéro 1, il remplace" Black Beatles" de Rae Sremmurd et Gucci Mane, tube qui connait un regain de popularité depuis qu’il accompagne les vidéos de l’omniprésent Mannequin Challenge.





Jusque-là, le single des Daft Punk ayant eu le plus de succès aux Etats-Unis était "Get Lucky", hymne fiévreux et dynamique composé avec Pharrell Williams en 2013, sorti sur leur album Random Access Memory. Le morceau avait alors atteint la deuxième place du Billboard Hot 100.





Les maîtres de l’électro hexagonale connaissent pourtant bien ce classement, puisqu’ils l’ont intégré pour la première fois le 3 août 1997 avec le monumental "Around the World" (classé n°61), puis en 2001 avec "One more time" et, de manière un peu plus détournée, avec le classique "Stronger" samplé par Kanye West en 2007.