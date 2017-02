Prince : ses premiers albums de nouveau disponibles sur les plateformes de streaming musical

A en croire le site d’information Quartz, il semble en effet que les héritiers de la star aient finalement consenti à autoriser la diffusion des oeuvres appartenant au label Warner Bros. De quoi faire fructifier encore un peu le travail de leur aïeul. Et on comprend un peu mieux lorsqu'on sait qu'en dépit d'une fortune estimée à plus de 200 millions de dollars, ils devront reverser au moins la moitié de la somme pour payer les droits de succession. Prince doit se retourner dans sa tombe.