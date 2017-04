Prix Nobel de Littérature : le mystère plane autour de la remise du prix à Bob Dylan

Distingué un peu malgré lui de ce Prix Nobel de Littérature, Bob Dylan doit recevoir son prix, ce week-end à Stockholm des mains des académiciens suédois. Le chanteur rejoint ainsi le Panthéon des hommes et des femmes distingués par ce prix depuis 1901. Sauf que l'homme n'aime pas la lumière et tout cela se fera dans le plus grand secret. On ne connait ni la date, ni l'heure de cette cérémonie : on sait juste qu'elle devrait se dérouler ce week-end.





Le mystère demeure également autour du discours de réception et de remerciements. Parlera-t-il ? Chantera-t-il ? Nul ne le sait mais tout lauréat doit rendre sa "leçon Nobel" dans les six mois suivant la cérémonie de remise du prix le 10 décembre, soit avant le 10 juin, donc Bob Dylan est "dans les clous".