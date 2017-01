Que les fans se préparent, M. Pokora va faire une longue pause après sa tournée

S'il ne précise pas la durée de cette pause, que les fans se rassurent : M. Pokora sera bientôt sur le plateau de "The Voice", qu'il vient de rejoindre en tant que jury pour la saison 6, qui débutera le 28 janvier prochain. Pour autant, il ne souhaite pas garder ce rôle trop longtemps : "je ne me vois pas faire coach de "The Voice" pendant dix ans. J'aime bien faire des choses parce que ce sont des challenges qui me plaisent, ce sont des aventures qui me donnent envie mais je n'ai pas envie non plus de m'installer trop longtemps dans un "rôle" ou dans un projet. Parce que j'aime aussi surprendre".





M. Pokora explique également que son prochain album ne sera pas une suite à My Way. "Je l'ai déjà en tête... Mais ce ne sera pas pour tout de suite, honnêtement. Il va y avoir un bon laps de temps entre la fin de cette tournée et l'album d'après".