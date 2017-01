Quelles stars chanteront pour l’investiture de Donald Trump ?

Donald Trump a tout misé sur la country, genre musical très prisé par les Américains blancs du sud du pays. Au programme paraîtront de nombreux chanteurs vétérans de la country : Toby Keith, 55 ans, et le vétéran Lee Greenwood, 74 ans. "Je suis honoré de faire à nouveau partie de l’histoire et de chanter pour le président élu Donald Trump. Le temps est venu de relever ensemble les défis de notre pays", a déclaré dans un communiqué Lee Greenwood, qui a déjà chanté pour les précédentes investitures de Ronald Reagan, George Bush et George W. Bush.





Ce jeudi 19 janvier, d’autres stars se joindront, entre autres, aux deux monstres de la country : la chanteuse de Broadway Jennifer Holliday, le groupe de rock 3 Doors Down, le DJ Ravidrums, la chorale mormonne The Mormon Tabernacle Choir et le groupe de danseurs The Rockettes.





Le clou du spectacle devrait être Jackie Evancho, une jeune chanteuse de 16 ans, vedette du télé-crochet "America’s got talent" en 2010. Elle entonnera l’hymne américain "Star-Spangled Banner" pour Donald Trump jeudi prochain.