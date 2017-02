REVIVEZ - Victoires de la musique 2017 : Renaud, élu "artiste masculin de l'année"

AND THE WINNER IS... - Renaud a été sacré "artiste masculin de l'année", vendredi au Zénith où se tenaient les 32es Victoires de la musique. L'autre grande gagnante de la soirée, c'est la Toulousaine Jain. L'interprète de Makeba repart avec le titre de "meilleure artiste féminine" et la victoire pour "meilleur clip de l'année". Vous êtes mélomanes et vous en voulez encore, revivez la soirée avec nous.