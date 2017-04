Roch Voisine : "Au début de ta carrière, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Après..."

C'est donc naturellement vers la Pop et ses sonorités accrocheuses que se tourne Roch Voisine pour ce 22ème album. "Si je voulais aller vers les gens il fallait aller où ils écoutent la musique et le format de prédilection pour être entendu, c'est la musique pop", analyse Roch Voisine.





Le chanteur s'est entouré de jeunes talents pour écrire ses chansons, avec parmi eux Patxi Garat, le parolier derrière le succès du premier album de Louane et ancien de la Star Ac. "Patxi fait partie de cette nouvelle génération d'auteurs-compositeurs qui a de bonnes idées, je lui ai dit où j'en étais, ce que dont je voulais parler et on a trouvé un très beau sujet."





Ce sujet, c'est la chanson "Tout me ramène à toi", un message adressé à son public, 28 ans après ses débuts et la déferlante de fans attirés par le tube "Hélène", en 1989. "En début de carrière il y a beaucoup de gens autour de toi, de gens qui t'aiment, qui viennent voir tes concerts. Et au fil des années il y e n a beaucoup qui partent, on n'est plus à la mode. Mais ceux qui ont fait partie de l'histoire, ils s'en souviennent, alors cette chanson, c'est une manière de leur dire 'Hey, vous êtes où? Je pense à vous, vous devenez quoi ?". Le retrouvailles sur scène avec le public français sont prévues pour 2018, le temps de remobiliser les troupes...