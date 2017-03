Fête de la Saint-Patrick : qu'est-ce que le"tap dance", danse très prisée en Irlande ?

Aussi populaire qu’ancestral, le "Tap dance" reflète un certain état d’esprit irlandais : un esprit joyeux. Des pas toniques et énergiques qui font retentir les claquettes sur une musique celtique, voilà ce qui fait le charme de cette danse traditionnelle.









La particularité du "Tap dance" est que le haut du corps ne doit pas bouger. Les bras doivent donc rester le long du corps tandis que les hanches, les genoux et les chevilles sont énormément sollicités. La plupart des bons danseurs ont commencé à s'entraîner dès le plus jeune âge et ont intégré des troupes. Mais le rythme soutenu ne leur permet pas de faire de trop longues carrières.