Saint-Valentin : et la meilleure chanson pour faire l'amour est...

Et voici le classement des meilleures chansons pour faire l'amour, selon Spotify et ses utilisateurs :





1- Rihanna, Sex With Me

2- Jeremih, Birthday Sex

3- SoMo, Ride

4- The Weeknd, Earned It (Fifty Shades Of Grey) – From The "Fifty Shades Of Grey" Soundtrack

5- Trey Songz, Slow Motion

6- The Weeknd, Often

7- Trey Songz, Neighbors Know My Name

8- Ginuwine, Pony

9- Cheat Codes, Sex

10- Jeremih, All The Time





Et le classement des meilleures chansons pour un rendez-vous amoureux :





1- Ed Sheeran, Thinking Out Loud

2- The Chainsmokers, Closer

3- Thomas Rhett, Die A Happy Man

4- John Legend, All of Me

5- Jason Mraz, I’m Yours

6- Ed Sheeran, Photograph

7- Jason Mraz, I Won’t Give Up

8- The Weeknd, Earned It (Fifty Shades Of Grey) – From The “Fifty Shades Of Grey” Soundtrack

9- Sam Smith, Stay With Me

10- Adele, Make You Feel My Love