"Scream" : c'est quoi ce nouvel album de Michael Jackson, qui sort aujourd'hui ?

Une "nouveauté" se trouve également sur le disque : "Blood On The Dance Floor X Dangerous (The White Panda Mash-up)", un mix des deux chansons "Blood On The Dance Floor" et de "Dangerous". Autre rareté : "This Place Hotel", connu pour être le premier morceau des Jackson’s Five ayant été écrit et composé par Michael Jackson.





C'est le label possédant les titres du chanteur et les héritiers de ce dernier qui ont préparé cet album, annoncé le 6 septembre par une mystérieuse vidéo.