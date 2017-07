Secrets de tubes de l'été #2 : "La Lambada", de la gloire à la tragédie

Kezako Lambada? Les moins de trente ans ne s'en souviennent sans doute pas. C'était à la fin des années 80, avant que Jordy (Dur dur d'être un bébé) et Lagaf (Bo Le Lavabo) prennent possession du Top 50 des petits clous. Et qui oserait, aujourd'hui, affirmer ne jamais avoir tortillé des fesses et joué du frotti-frotta au son de l'accordéon du groupe Kaoma?





La France chaloupait alors au rythme fiévreux de La Lambada, genre musical tropical fusionnant carimbo, merengue, salsa et zouk. Loalwa Braz Vieira, la chanteuse brésilienne souriante du groupe Kaoma, en était l'incarnation, l'icône absolue. Un succès que l'on doit aussi à Olivier Lorsac et Jean Karakos, promoteurs français ayant "repris" le titre bolivien Chorando Se Foi de la chanteuse Marça Ferreira initialement chanté par Los Kjarkas - ces derniers avaient donné l'autorisation à Ferreira mais pas à Karakos et donc à Kaoma.





Dans le clip exotique et sensuel, on voyait Loalwa chanter une chanson d'amour tragique alors qu'autour d'elle, les corps dansaient et un couple (Chico et Roberta) danse sur la plage dans un style très collé-serré. C'est ainsi qu'on danse la ténébreuse Lambada, également connue sous le titre "Chorando se foi" (soit "Il est parti en pleurant").