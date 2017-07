Secrets de tube de l'été #3 : "Tic Tic Tac", découvert par... un acteur français !

Produit, sponsorisé et lancé conjointement par la maison de disques BMG France (via RCA), la chaîne de télévision publique France 2, Europe 1 et uen marque de thé vert, Tic, Tic Tac cartonne en Europe, séduisant aussi bien la Belgique, l’Espagne que la France (numéro 1 du Top 50 trois longues semaines).





Et comme tous les cartons, la parodie obligatoire a forcément lieu. C'est Sophie Favier qui s'y est collée, proposant une reprise hilarious en français intitulé Il me tape sur les nerfs.