Secrets de tubes de l'été #4 : Savez-vous ce que cache "Asejere" de Las Ketchup ?

Vous voyez le refrain? Eh bien Las Ketchup l'ont repris dans une version "yaourt espagnol", soit une version phonétique approximative des premiers vers du morceau.





Ainsi, ce qui donne dans la version originale ('I said a hip hop; The hippie, the hippie; To the hip, hip hop, and you don't stop, a rock it; To the bang bang boogie, say, up jump the boogie") se traduit par : "Aserejé, ja, dejé, dejebe/ tu dejebe[re] sebiounouba / majabi [tu]an de buguian de buididipí". Comme vous le pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous...