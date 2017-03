Semaine du bonheur sur LCI : les chansons qui rendent heureux

Une chanson peut nous mettre de bonne humeur, c'est prouvé scientifiquement. Jacop Jolij, un chercheur en neuroscience à l'université de Groningen a récemment conclu que le tube Don't Stop Me Now du groupe Queen figure en tête du classement des chansons des cinquante dernières années qui mettent "le plus" de bonne humeur.





Le scientifique a isolé les trois critères essentiels pour faire d'une chanson une "feel good song", autrement dit un tube qui fait qu'on se sent heureux et euphorique en l'écoutant. Voici la recette : des paroles positives, un tempo de 150 battements par minute et des notes dans la tonalité majeure.





"Cela déclenche inconsciemment une sensation d’énergie”, explique le scientifique au Daily Mail : "L’utilisation de la gamme majeure sonne de manière joyeuse à nos oreilles, c’est quelque chose que nous associons à la confiance". L’équation mathématique développée par le chercheur requiert une combinaison de paroles positives (L), un tempo de 150 battements par minute (BPM), une série de notes en mode majeur (K) pour produire la chanson “feel good” idéale (FHI).





Le tube Dancing Queen du groupe suédois Abba et la chanson Good Vibrations des Beach Boys complètent le podium. La chanson Happy de Pharell Williams, arrive quant à elle en tête du classement des meilleures "feel good songs" de cette décennie.