"Sur la route avec les Insus" : écoutez en avant-première le documentaire audio sur leur tournée

EN COULISSES - A quoi ressemble la vie sur la route aux côtés de Louis Bertignac, Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka et Aleks Angelov ? C'est ce que propose le documentaire disponible sur Deezer que LCI vous fait découvrir. Au programme : interviews encore jamais diffusées et extraits de concerts inédits. De quoi donner encore plus envie de retrouver les anciens de Téléphone lors du second round de leur tournée qui débute en juin prochain, ponctué par un passage au Stade de France le 15 septembre.