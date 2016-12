T-Shirt flouté de Black M : le CSA donne raison à la chaîne W9

La direction de W9 avait expliqué que le message du t-shirt faisait "référence à une affaire non jugée" et que le floutage avait "été réalisé par souci de neutralité", et avait reçu la famille du jeune homme. Le t-shirt fait référence à la mort du jeune Adama Traoré lors de son interpellation par les gendarmes, le 19 juillet à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise). Sa famille accuse les gendarmes d'avoir employé une technique d'interpellation de nature à provoquer une asphyxie.





Malgré deux autopsies, la cause du décès n'a pu être établie avec certitude, mais les médecins ont mis en évidence un "syndrome asphyxique". Trois juges d'instruction ont été désignés à Paris pour poursuivre les investigations sur les conditions de la mort du jeune homme.