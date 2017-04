The Voice : à la rencontre de Lilian Renaud, gagnant de la saison 4

Alors que l’émission The Voice bat son plein avec la saison 6, retour sur la carrière d'un des lauréats d'une précédente édition. Avant Slimane, c'était Lilian Renaud qui décrochait un contrat avec une maison de disques. Originaire du village de Mamirolle, dans le Doubs, le jeune homme chante depuis l’âge de 10 ans. Amateur de chansons country et des ballades sur la nature et les sentiments humains, il ne cesse de chercher de nouvelles sonorités sur sa guitare sèche.





En 2011, Lilian Renaud décroche son BTS en industrie laitière mais sait que son avenir est ailleurs, sur scène. Timide, il apprend en 2014 le métier d’artiste dans une école à Nancy puis s’inscrit aux auditions à l’aveugle de The Voice. Immédiatement remarqué par sa voix ample, son style et son physique avantageux, les juges saluent un talent certain. C'est Zazie qui le prend dans son équipe. Opposé aux candidats de Florent Pagny, Jenifer et Mika, il remportera la 4éme édition en avril 2015 et partira en tournée estivale à travers la France au côté des finalistes et demi-finalistes.





Depuis, l'artiste a sorti 2 albums intitulés "Le bruit de l'aube" et "Le coeur qui cogne" et certains critiques saluent son écriture musicale ambitieuse. "J'ai envie de faire des textes rassembleurs, assez simples, à l'image des gens qui sont autour de moi, confiait-ils aux caméras de LCI. Un truc de terroir, quoi !" Avec plus de 100.000 opus écoulés à ce jour, on peut dire que tout est allé très vite pour ce jeune auteur-compositeur-interprète de seulement 25 ans.